В Новосибирске запретили запускать дроны 1 сентября и во время выборов

Власти Новосибирска объявили о запрете на запуск беспилотных летательных аппаратов в начале сентября.

В связи с проведением Дня знаний и Единого дня голосования, полеты беспилотных воздушных судов будут запрещены. Об этом во вторник сообщили в пресс-центре мэрии.

Запрет будет действовать с 8 по 10 сентября 2023 года.

Такое решение было принято на совместном заседании городской антитеррористической комиссии и оперативной группы в Новосибирске. Оно направлено на обеспечение безопасности образовательных учреждений и мест проведения голосования, уточнили в мэрии.

Напомним, в Новосибирской области избирательная комиссия зарегистрировала четырёх кандидатов в губернаторы. Последние 2 кандидата, прошедшие процесс регистрации — действующий губернатор Андрей Травников от партии «Единая Россия» и депутат Заксобрания региона от КПРФ Роман Яковлев.

Первыми процесс регистрации прошли вице-спикер горсовета Новосибирска Евгений Лебедев от ЛДПР и гендиректор компании «Эдем» Владислав Плотников («Справедливая Россия – Патриоты – За правду»).