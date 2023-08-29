В Новосибирской области построят логистический центр Wildberries за 9,2 млрд рублей

В Новосибирской области откроется логистический центр Wildberries площадью 50 тыс кв.м.

В Новосибирской области началось строительство логистического центра Wildberries, который станет самым крупным объектом компании в Сибирском федеральном округе.

Генеральный директор Wildberries Татьяна Бакальчук вместе с губернатором Андреем Травниковым посетила строительную площадку.

По её словам, логистический центр начнет работать до конца 2023 года. кладской комплекс общей площадью 150 тысяч квадратных метров создаст 7,5 тысяч новых рабочих мест и позволит новосибирским предпринимателям расширить ассортимент своей продукции на маркетплейсе.

Объем запланированных инвестиций составляет 9,2 миллиарда рублей. Строительство складского терминала будет проводиться поэтапно.



Напомним, сотрудник сортировочного центра Wildberries в Новосибирске рассказал о штрафах.