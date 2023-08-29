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экономика общество

В Новосибирской области средняя зарплата бюджетников выросла на 15%

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Сотрудники новосибирских бюджетных учреждений в среднем получают порядка 56 тысяч рублей.

Среднемесячная зарплата работников бюджетного сектора выросла на 14,6% в первом полугодии 2023 года и составила 56182 рубля. Об этом сообщил Новосибирскстат.

По данным ведомства, это на четыре процента ниже среднеобластного уровня. Больше всего получают сотрудники учреждений Новосибирской области (65657 рублей), ниже всех — работники муниципальных учреждений (47875 рублей).

В организациях социальной сферы (искусство, спорт, досуг, образование, культура, здравоохранение) самая высокая зарплата зафиксирована у сотрудников здравоохранения (57805 рублей) и работников творческой деятельности (60048 рублей), самая низкая наблюдается в сфере дошкольного образования (39236 рублей) и в спортивных учреждениях (44008 рублей).

Напомним, сотрудники скорой помощи в больнице под Новосибирском пожаловались на низкие зарплаты.




#Новосибирская область #зарплата #Новосибирскстат
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Марина Домрачева
Журналист

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