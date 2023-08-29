В Новосибирской области заявили о нехватке учителей в школах

В Новосибирских школах наблюдается дефицит учителей русского и иностранных языков, а также математики.

В школах Новосибирской области не хватает 1136 учителей. В первую очередь зафиксирована нехватка специалистов по математике, по русскому языку и по иностранным языкам, рассказал министр образования региона Сергей Федорчук на оперативном совещании в областном правительстве.

По его словам, не закрыто 3,6% вакансий от общего числа учителей. Самый большой дефицит в кадрах — в школах Новосибирска, на город приходится 36% вакансий.

Власти планируют закрыть потребность в учителях, приглашая на работу молодых специалистов: после 1 сентября выйти в школы должны порядка 800 выпускников Новосибирского государственного педуниверситета и педколледжей. Около 100 педагогов прибудут в НСО из других субъектов РФ.

В некоторых учебных заведениях распределили нагрузку между учителями. Также продолжается работа по программе "Земский учитель", в этом году по ней начали работать 54 человека.

В прошедшем учебном сезоне в школах Новосибирской области всего работало 25,5 тысяч педагогов.

Напомним, ранее стало известно об отставке Сергей Федорчука с поста министра образования региона. На его место планируют назначить главу Новосибирского педколледжа N1 им. А.С. Макаренко Марию Жафярову.