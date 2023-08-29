В Новосибирской троллейбус № 29 продлили до Новомарусино с 1 сентября

Новосибирский троллейбус № 29 с автономным ходом с началом учебного года будет ходить до Новомарусино.

Мэрия Новосибирска сообщила, что с 1 сентября изменится схема движения троллейбуса № 29 «Северо-Чемской ж/м — М. «Площадь Маркса»: раньше он ходил с остановки «Северо-Чемской ж/м» до «М. Площадь Карла Маркса», теперь конечные точки будут на «Улице Александра Чистякова» и на ЖК «Новомарусино».

Подвижной состав увеличат на 24 единицы, троллейбусы будут ходить каждые 10 минут.

Чтобы исключить дублирование маршрутов будет изменен путь автобуса № 96, следующего от «Цветущей Плющихи» до «Улицы Саввы Кожевникова». Маршрут будет изменен на участке от площади Труда до площади Карла Маркса в прямом и обратном направлениях: из него исключат улицы Широкую и Ватутина и включат улицу Станиславского, Титова и площадь им. Станиславского.

Будет скорректирован автобус № 29: из него исключат улицы Ватутина, Тюменскую, Мира, Комсомольскую в сторону Южно-Чемского ж/м. Теперь автобус будет ходить через улицы Сибиряков-Гвардейцев, Зорге, Громова, Петухова, 18-й Бронный переулок, улицы Бронную, Александра Чистякова, Виктора Шевелева до жилого комплекса «Акварельный».

Автобус № 12, следующий по маршруту «Ул. Александра Чистякова — Ул. Дюканова», будет сокращен и будет ездить по схеме «М. „Площадь Маркса“ — Ул. Дюканова».

“Изменения коснутся автобусного маршрута № 24 «Радиостанция № 5 — ЖК «Новомарусино» (исключается движение до «ЖК «Новомарусино»). Шесть единиц подвижного состава будут работать по маршруту «Радиостанция № 5 — Магазин «Кристалл» с расчетным интервалом движения 12-13 минут”, — говорится в сообщении мэрии.

Маршрутка 10, следующая от совхоза Левобережного до Радиостанции № 5» будет следовать по укороченному маршруту до площади Маркса. На маршруте будет 10 единиц транспорта, которые будут курсировать с интервалом 8-10 минут.

У автобуса № 10 от улицы Чукотской до Планировочной изменится номер — он станет «99». Количество автобусов увеличится до пяти единиц. Из схемы движения исключат улицы Котовского и Блюхера и включат Геодезическую, Котовского, Выставочную, Планировочную, площадь Карла Маркса и проспект Карла Маркса.

Напомним, в Новосибирске до 15 сентября перекрыли пересток Костычева и Степной.