В полиции прокомментировали задержание пенсионера после занятий гимнастикой под Новосибирском

Сегодня утром, 29 августа, в рабочем посёлке Краснообск Новосибирской области был задержан 77-летний кореец, известный Дядя Вова Кореец, после заявления в полицию бабушек – за пенсионера уже вступились в региональном совете ветеранов правоохранительных органов.

77-летний кореец Владимир, который очень давно живёт в Краснообске, в свои годы имеет хорошую форму и постоянно делает гимнастику в одних шортах.

Как рассказал Сиб.фм местный блогер Валерий Котельников, на пенсионера постоянно пишут жалобы ровесницы, когда видят соседа с оголённым торсом.

«В занятиях гимнастикой они видят эротические танцы, а в обливании холодной водой разглядели даже педофилию»,

- рассказал Сиб.фм блогер из Краснообска Валерий Котельников.

В соцсетях уже появилось видео, на кадрах которого Дядя Вова Кореец делает зарядку в трусах. В поддержку выступили и местные жители, которые рассказали, что пенсионер не только ведёт здоровый образ жизни, но и высаживает деревья во дворе. В защиту пенсионера уже выступили и в Новосибирском областном совете ветеранов правоохранительных органов.

«Интересно, почему наши глубокоуважаемые бабушки не берут пример со спортсмена и не занимаются физической культурой вместе с ним?»

- заявили в общественной организации.

Также ветераны правоохранительных органов предложили районным депутатам помочь организовать пенсионеру занятия. Тем временем, корреспонденту Сиб.фм пояснили в полиции причину задержания Дяди Вовы Корейца.

«В полицию поступило сообщение о том, что мужчина обливается водой и делает физические упражнения вблизи жилых домов. Сотрудники полиции на место выезжали, гражданин был доставлен в отдел полиции, где дал объяснения, после чего отпущен, — прокомментировали Сиб.фм в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

— По факту произошедшего проводится проверка. Все обстоятельства устанавливаются».