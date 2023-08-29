Ведьма из Новосибирска Елена Голунова показала подготовку дочери к учебному году

Новосибирская телезвезда рассказала о процессе подготовки своей дочери Миланы к новому учебному году.

Телезвезда из Новосибирска Елена Голунова опубликовала на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» фотографии трёхлетней дочери Миланы, которые были сделаны в салоне красоты.

Ведьма готовит свою малышку к началу учебного года, чтобы она выглядела красиво и модно. Хотя Милана еще не идет в школу, она уже сейчас заботится о своем внешнем виде.

Елена Голунова — мать пятерых детей, её единственная дочь родилась, когда телеведущей было 52 года. Фотографии Миланы вызвали умиление у ее поклонников, которые оставили множество положительных комментариев.

Напомним, ранее жительница Новосибирска два часа простояла в очереди за школьной формой.