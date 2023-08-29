Жительница Новосибирской области потерялась в Караканском бору

Волонтеры объявил срочный сбор на поиски 44-летней женщины из поселка под Новосибирском.

В Караканском бору Новосибирской области пропала 44-летняя Ольга Домина. Об этом сообщил поисковый отряд “Лиза Алерт Новосибирской области”.

“Пропала #Домина (Попова) Ольга Геннадьевна, 44 года, п.Факел Революции, Быстровский с/с, Искитимский р-н, Новосибирская обл. 28 августа 2023 года заблудилась в лесу”, — говорится в сообщении.

Волонтеры будут собираться возле моста перед рекой Каракан. Узнать подробности можно на официальных ресурсах “Лизы Алерт”.

Напомним, ранее в Новосибирской области пропал 80-летний Александр Путилин. Мужчину нашли в течение 24 часов.