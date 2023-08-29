Жителю Новосибирска заблокировали счета из-за долга в 260 тысяч

Новосибирцу пришлось погасить долги, чтобы вновь пользоваться счетами.

Новосибирец погасил долги, чтобы воспользоваться своими счетами. Переехавший должник из Доволенского района оплатил задолженность по пяти исполнительным производствам на общую сумму 260 тысяч рублей, чтобы избавиться от запретов и ограничений на своих банковских счетах, сообщили во вторник в пресс-службе ГУФССП по Новосибирской области.

Судебные приставы не могли найти должника по его месту жительства, но выяснили, где он работает, и вынесли постановление об удержании денежных средств из заработной платы. Однако должник сообщил, что уже частично погасил долг и готов погасить остаток в ближайшее время. Он отправил квитанцию на 124 тысячи рублей через Госуслуги и пополнил свой банковский счет на 100 тысяч рублей.

Как только деньги поступили на депозитный счет службы судебных приставов, все ограничения и запреты были сняты. Исполнительное производство было завершено успешно.

Напомним, в Новосибирске ССМП прокомментировала сообщение о массовом увольнении врачей.