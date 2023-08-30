Александр Карелин приедет в Новосибирск на автопробег в поддержку участников СВО

3 сентября под Новосибирском пройдёт автопробег в поддержку участников СВО: 100 машин выстроятся в форме слова ZOV, на мероприятие обещал также приехать сенатор Александр Карелин.

В этот день, 3 сентября, в России отмечается День солидарности в борьбе с терроризмом. Памятная дата была установлена в 2005 году после трагических событий в Беслане.

Общественники из Новосибирска решили в этот день провести патриотический автопробег, на который также был приглашён сенатор РФ Александр Карелин.

«Мероприятие задумано в поддержку наших ребят, которые сейчас борются с этим террором в Украине. Идея проведения мероприятия родилась на форуме «Тыл НСО»: я попросил поддержать идею Александра Александровича Карелина. Он согласился,

- рассказал Сиб.фм организатор мероприятия, глава Союза отцов Новосибирской области Сергей Майоров. – К нам присоединились волонтёры «ZOV54» и «Армии добра» из Бердска».

3 сентября в 10.30 от гипермаркета на «Разъезде Иня» автопробег стартует в Бердск. По замыслам организаторов, к мероприятию должны присоединиться порядка сотни автомобилей.

«В Бердске, на площади Горького мы выстраиваемся в буквы «ZOV». Будет не большой митинг, после которого мы разъезжаемся»,

- добавил Сергей Майоров.

Глава Союза отцов Новосибирской области предлагает присоединиться к мероприятию всех желающих.

Напомним, последний патриотический автопробег в Новосибирске прошёл в День флага России 22 августа: бывшие бойцы «Вагнера» тогда почтили память павших бойцов СВО на Гусинобродском кладбище.