Читинский Человек-паук лазал по соседним балконам и едва не сорвался

Спасать акробата приехали спасательные службы.

В Чите завелся настоящий Человек-паук, который покоряет многоэтажки города. В минувший вечер местный житель сорвался с балкона 12 этажа, но смог уцепиться за карниз балкона этажом ниже. Такие чудеса спасатели видели впервые, сообщает РТК «Забайкалье».

Инцидент, едва не закончившийся трагедией произошел в многоэтажке на Костюшко-Григоровича,44. Мужчина был явно в неадекватном состоянии — ему мерещелись змеи.

На место событий прибыли спасательные службы. Выдвинули пожарную лестницу и развернули куб жизни, чтобы в случае чего смягчить падение. Когда специалисты все же попали в квартиру, выпилив входную дверь, читинец прыгнул. Его успели схватить за ноги, но не удержали.

В этот момент мужчина показал настоящие чудеса. В полете он ухватился за карниз балкона этажом ниже. Повиснув на одной руке, читинский Человек-паук сначала подтянул шорты, и только потом залез в окно, которое к его счастью было открыто.

Спустя время правоохранителям удалось посадить мужчину в карету скорой помощи, его увезли в больницу. За отказ от прохождения медосвидетельствования, в отношении экстремала составили административный протокол. На данный момент он задержан.

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