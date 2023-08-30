Главу ЧВК «Вагнер» Пригожина похоронили на Пороховском кладбище

Главу частной военной компании «Вагнер» Евгения Пригожина похоронили на Пороховском кладбище в Северной столице.

Погибшего в авиакатастрофе над Тверской областью 23 августа Евгения Пригожина похоронили на Пороховском кладбище. Об этом сообщила пресс-служба главы ЧВК «Вагнер».

Отмечается, что прощание прошло в закрытом формате. Сведения о прощании главы российской ЧВК до последнего были засекречены — на разных кладбищах Санкт-Петербурга можно было наблюдать признаки подготовки к похоронам.

Телеграм-канал Baza подчеркнул, что похороны состоялись несколько часов назад. Могила Евгения Пригожина находится рядом с могилой его отца. Похороны посетили его родственники и самые близкие друзья. 29 августа на Северном кладбище простились и с Валерием Чекаловым, тоже погибшим при падении самолета 23 августа.

Как ранее писал Сиб.фм, стало известно, придёт ли Путин на похороны Пригожина.