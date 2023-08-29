Стало известно, придёт ли Путин на похороны Пригожина

В Кремле высказались о вероятности посещения президентом похорон погибшего главы ЧВК «Вагнер».

Президент Владимир Путин не будет присутствовать на похоронах основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, сообщил во вторник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Присутствие президента не предусматривается. Конкретно по похоронам мы информацией не располагаем — все-таки решение на этот счет принимается родными, близкими, здесь не можем что-либо говорить без них», — заявил представитель президента.

Сегодня Сиб.фм писал, что полиция работает на территории Серафимовского кладбища в Санкт-Петербурге, где, предположительно, сегодня будет похоронен погибший в результате авиакатастрофы основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.

Накануне стало известно, что Кремль не располагает информацией о месте и времени похорон основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Российские власти не могут сказать, будет ли это торжественная церемония