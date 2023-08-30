«Голубая Луна-2023» в небе над Новосибирском 31 августа: как и во сколько смотреть

«Дело в том, что полная смена лунных фаз происходит за 29,5 суток, а в календарном месяце иногда бывает 31 день. Это значит, что какая-нибудь фаза всегда повторяется. Очень редко, примерно раз в три года», — рассказал специалист Большого Новосибирского планетария.

В августе Луна выглядит крупнее из-за того, что совпадает с перигеем — максимальным приближением спутника к Земле. Диаметр Луны увеличивается на 13,5%. Крупнее она кажется на восходе, когда приближается к горизонту.

«Мечтатели и романтики назвали это суперлунием. В астрономии этот термин не используется, поэтому в справочной литературе упоминание о нем не найти», — отметил Олег Кашин.

Оказалось, что совпадение суперлуния и «голубой Луны» — это редкость.

«В последнюю ночь уходящего лета Луна взойдет после девяти часов вечера по местному времени, подарив возможность любоваться собой», — сообщил специалист.

Как отмечают в Западно-Сибирском гидрометцентре, погода без осадков ожидается в Новосибирске в ночь с 30 на 31 августа. По словам начальника отдела метеонаблюдений Западно-Сибирского УГМС Натальи Кичановой, 31 августа будет пасмурно.