«Голубая Луна-2023» в небе над Новосибирском 31 августа: как и во сколько смотреть

Жители Новосибирска смогут увидеть «голубую Луну» 31 августа.
В ночь с 30 на 31 августа жители Новосибирска смогут увидеть суперлуние и «голубую Луну». В какое время она появится на сибирском небе небе и какая погода будет в этот день — в материале «МК в Новосибирске».
Как сообщил специалист Большого Новосибирского планетария Олег Кашин, суперлуние и «голубая Луна» появятся на небе Новосибирска 31 августа в 21:00. Минимальное расстояние между Землёй и Луной установится 30 августа в 18:52 по Москве, а к 4:37 спутник вступит в полную фазу.
«Дело в том, что полная смена лунных фаз происходит за 29,5 суток, а в календарном месяце иногда бывает 31 день. Это значит, что какая-нибудь фаза всегда повторяется. Очень редко, примерно раз в три года», — рассказал специалист Большого Новосибирского планетария.
В августе Луна выглядит крупнее из-за того, что совпадает с перигеем — максимальным приближением спутника к Земле. Диаметр Луны увеличивается на 13,5%. Крупнее она кажется на восходе, когда приближается к горизонту.
«Мечтатели и романтики назвали это суперлунием. В астрономии этот термин не используется, поэтому в справочной литературе упоминание о нем не найти», — отметил Олег Кашин.
Оказалось, что совпадение суперлуния и «голубой Луны» — это редкость.
«В последнюю ночь уходящего лета Луна взойдет после девяти часов вечера по местному времени, подарив возможность любоваться собой», — сообщил специалист.
Как отмечают в Западно-Сибирском гидрометцентре, погода без осадков ожидается в Новосибирске в ночь с 30 на 31 августа. По словам начальника отдела метеонаблюдений Западно-Сибирского УГМС Натальи Кичановой, 31 августа будет пасмурно.
«Облачно предстоящей ночью будет по западу Новосибирской области, а к самому Новосибирску облачность подойдет только к утру. А вот вечером и ночью небо в Новосибирске будет ясным и полная луна должна быть очень хорошо видна», — подчеркнула она.
Напомним, что «Луна-25» столкнулась с поверхностью спутника Земли.