Известному уличному танцору из Новосибирска исполнилось 69 лет

В Новосибирске известный танцор отмечает день рождения 30 августа.

Известному танцору из Новосибирска исполнилось 69 лет. Александр известен сибирякам своими энергичными танцами, которые исполняет на протяжении многих в центре города, а также в метрополитене.

Совсем недавно он чуть не устроил ДТП в центре города. Александр танцевал на проезжей части, а автомобилисты пытались его объехать.

Помимо этого, новосибирцы часто присоединяются к танцу. В прошлом году он вызвал девушку на баттл.

Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирске заметили новую уличную танцовщицу в красном.