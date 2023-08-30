«Матерится, как пират»: в Новосибирске плюс-сайз модель просит за ночь 15 тысяч рублей

Плюс-сайз модель из Новосибирска проводит ночи с мужчинами за 15 тысяч рублей.

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В Новосибирске плюс-сайз модель Забава с девятым размером груди просит за ночь с мужчинами 15 тысяч рублей. Такое объявление появилось на одном из сайтов эскорт-услуг.

Стоимость «отдыха» с 29-летней Забавой зависит от потраченного на клиента времени. За экспресс-услуги она берёт две тысячи, за час — три тысячи, за два часа — шесть тысяч, а за полноценную ночь — 15 тысяч рублей.

Девушка позиционирует себя как XXL-модель: её рост составляет 165 сантиметров, вес — 98 килограммов, а размер груди — девятый.

«Уважаемые мужчины, перед звонком обращайте внимание на параметры! — предупреждает Забава в описании профиля. — Я красивая обладательница супер-пышных форм и большой, шикарной, упругой груди 9+ размера! Мне не без разницы, кого я приглашаю в гости и с каким настроением человек уйдёт, поэтому с негативным настроем и ради любопытства идти не стоит!».

Забава обещает стать лучшей любовницей и предлагает дополнительные удобства: чай, кофе и душ. В профиле уточняется, что у девушки стоит вакцина от Covid-19. Клиенты оставили Забаве восторженные комментарии.

«Есть ощущение знакомой подружки», — рассказывает Иван.

«В процессе матерится, как пират, но мне вкатило прям», — пишет Павел.

«Квартира и ванная — не евроремонт, но чистые, везде порядок. Девушка чистоплотная. Чай, кофе, сладости, чистое белье и полотенце», — оценивает обстановку Эдуард.

«Тот редкий случай, когда фото, параметры и описание полностью соответствует реальности. Отличная душевная встреча», — подчёркивает Герман.

Напомним, что восемь девушек из Новосибирска выставили на продажу свою девственность. Самая высокая цена достигает одного миллиона долларов.