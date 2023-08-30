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общество

Мэрия Новосибирска рассказала о начале отопительного сезона

Фото Владислава Пирогова / "МК в Красноярске"

В Новосибирске чиновники ответили на вопрос о старте отопительного сезона.

В сентябре 2023 года в Новосибирске будет похолодание до +5 градусов, а уже в октябре столбик термометра опустится до 0 градусов. «МК в Новосибирске» со ссылкой на мэрию сообщил, когда точно батареи вновь станут горячими.

По данным администрации, отопление включат, когда среднесуточная температура воздуха будет ниже +8 градусов на протяжении пяти дней.

В этом году точной даты старта отопления еще не назначили. Однако в любом случае тепло сначала подадут в детские учреждения и больницы. Следом пойдут медучреждения, объекты муниципальной бюджетной сферы, жилые помещения и вузы.

Напомним, Новосибирская область потеряла часть урожая зерна из-за засухи.

#отопление #Новосибирск
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Марина Домрачева
Журналист

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