Новосибирская область направила в зону СВО новую партию гуманитарной помощи

Из Новосибирской области в зону проведения СВО отправилась очередная партия гуманитарной помощи бойцам.

Из Новосибирской области бойцам, находящимся на передовой СВО, отправилась еще одна партия гуманитарной помощи. Об этом сообщил Телеграм-канал «Новосибирь».

Партия груза для военнослужащих включает в себя бинокли ночного видения, дизель генераторы, радиостанции. Кроме того, в нее включены тепловизионные монокуляры, квадрокоптеры, бензопилы. В формировании партии были задействованы местные предприниматели и региональный минпромторг.

Отмечается, что сотрудники подразделений областного управления МЧС откликнулись на инициативу главы региона Андрея Травникова о сборе средств в поддержку граждан, принимающих участие в СВО. Командир отделения № 2 пожарно-спасательной части МЧС региона Станислав Ставицкий заявил, что поддержка военнослужащих на передовой продолжится.

«На перечисленные средства сотрудников подразделений МЧС были приобретены необходимые материально-технические средства и приборы. В дальнейшем мы продолжим помогать бойцам, находящимся в зоне СВО», — сказал он.

Как ранее писал Сиб.фм, Александр Карелин приедет в Новосибирск на автопробег в поддержку участников СВО.