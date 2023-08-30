Новые правила в поездах начнут действовать с 1 сентября 2023: какие ввели изменения

В России осенью вступят в силу новые правила перевозок пассажиров и багажа в поездах дальнего следования.

С 1 сентября 2023 года РЖД введет новые правила перевозок пассажиров и багажа в поездах дальнего следования. Об этом сообщила компания, уточнив, что в документ включены новые положения о соблюдении требований транспортной безопасности.

Также пассажиры, отказавшиеся проходить досмотр на вокзале, не будут допущены к поездке. Кроме того, для покупки билета можно будет использовать паспорт и свидетельство о рождении еще на протяжении 90 дней после истечения их срока действия. В поездах запретят играть на музыкальных инструментах и использовать "средства звукоусиления", кроме наушников и слуховых аппаратов.

Мелкие собаки без клетки или контейнера смогут перевозиться только на полу отдельного купе, с поводком, в наморднике и под контролем владельца. Новые правила также включают право пассажиров верхних полок садиться за столик около нижней полки на время приема пищи, а также запрет высаживать безбилетных пассажиров до 16 лет из поезда.

Правила перевозок пассажиров, багажа и грузобагажа по железной дороге являются основным документом, регламентирующим перевозку по железной дороге в России.

Напомним, в Новосибирске с 1 сентября автобус №13 придет на смену маршрутке №8.