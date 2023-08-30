Новые штрафы ГИБДД вводят 1 сентября — кому грозит 15 суток тюрьмы

В России осенью начнут действовать новые штрафы для автомобилистов.

С 1 сентября в России вводятся новые штрафы для водителей. Одно из главных изменений коснется владельцев авто с газобаллонным оборудованием — теперь запрещено эксплуатировать транспортное средство без специального знака на кузове.

Кроме того, в обновленном списке штрафов появилось ограничение на вождение автомобиля, если что-то мешает обзору водителя, включая видеорегистраторы. В случае нарушения этого правила водитель может быть посажен в тюрьму на 15 суток.

Также с начала осени запрещено управлять автомобилем с неработающим или неисправным звуковым сигналом, а также с проблемами в подвеске и трансмиссии. Не уточняется, как именно инспектор ГИБДД будет выявлять последние неисправности.

Важным нововведением стало требование использовать шины по сезону. Водители должны будут учитывать погодные условия и менять резину в зависимости от времени года.

Напомним, в Новосибирске с 1 сентября автобус №13 придет на смену маршрутке №8.