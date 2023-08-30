Педиатр Казаринова назвала инфекции, которыми можно заразиться в школе

Чаще всего школьники подхватывают вирусные инфекции.

Врач-педиатр, детский эндокринолог Центра молекулярной диагностики CMD «Проспект Вернадского» ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Злата Казаринова рассказала, что в школе дети чаще всего заражаются вирусными инфекциями, сообщает «Газета.Ru».

«Это может быть ротавирус, герпес-вирусы, энтеро-, адено-, риновирус, ветряная оспа, грипп и многое другое. В вопросе предотвращения заражения инфекционными заболеваниями ответственность ложится на врача школы и на родителей», – поделилась специалист.

Вдобавок, по словам Казариновой, существует высокий риск заражения корью.

«Если с корью встречается человек не болевший ею и не привитый, то вероятность того, что он заразится и заболеет, равняется ста процентам», – предупредила она.

Врач подчеркнула, что на данный момент главной задачей является иммунизация детей и сотрудников школы, которые по той или иной причине не были привиты.

Напомним, врач Казаринова рассказала, какие анализы нужно сдать школьникам перед 1 сентября.