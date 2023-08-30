Под Новосибирском пассажира поезда задержали за кражу фотоаппарата за 120 тысяч

Житель Иркутска украл дорогую фототехнику у попутчика в поезде.

В Барабинске возбудили уголовное дело в отношении жителя Иркутска, который подозревается в краже дорогого фотоаппарата. Об этом сообщила пресс-служба УТ МВД по СФО.

По данным ведомства, на станции Татарская к транспортным полицейским обратился пассажир Чита-Имеретинский Курорт. Он сообщил, что у него пропал фотоаппарат за 120 тысяч рублей.

Полицейские установили, что попутчик мужчины, сошедший с поезда в Барабинске, может быть причастен к краже. Его приметы передали сотрудникам ППС на вокзале в Барабинске. Там 40-летнего жителя Иркутска благополучно задержали, а украденный фотоаппарат изъли.

“Задержанным оказался сосед потерпевшего по плацкартному вагону, житель Иркутска, добиравшийся на работу вахтовым методом в Удмуртию с пересадкой в Барабинске. После остановки поезда, когда владелец фотоаппарата вышел на перрон, подозреваемый взял его кейс с техникой и вышел из поезда”, — говорится в сообщении пресс-службы.

Сейчас на мужчину возбудили уголовное дело, ему грозит лишение свободы сроком до пяти лет.

Напомним, в Новосибирске задержали мошенников, которые проворачивали аферы с маткапиталом.