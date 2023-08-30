Появились первые фото могилы Пригожина

В Санкт-Петербурге похоронили погибшего главу ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.

Похороны основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина прошли в Санкт-Петербурге 29 августа. Церемония состоялась в закрытом режиме — основатель компании покоится на Пороховском кладбище.

Телеграм-канал SHOT опубликовал фотографии могилы Пригожина.

Журналисты отмечают, что прощание с Пригожиным состоялось без почестей, положенных ему благодаря званию Героя России. Кроме того, стало известно, что похоронили основателя ЧВК рядом с отцом.

Напомним, ранее Сиб.фм писал, что британский таблоид Daily Mail утверждает, что основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин не погиб в авиакатастрофе, а жертвой крушения самолёта якобы стал его двойник. Кроме того, зарубежное СМИ сообщило, что глава военной компании находится в одной из стран по поддельным документам. Впрочем, название страны издание не уточняет.