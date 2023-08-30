Глава ЧВК «Вагнер» Пригожин жив и скрывается в другой стране — Daily Mail

Зарубежное СМИ выдвинуло неожиданную версию случившегося в день похорон главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.

Британский таблоид Daily Mail утверждает, что основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин не погиб в авиакатастрофе, а жертвой крушения самолёта якобы стал его двойник. Кроме того, зарубежное СМИ сообщило, что глава военной компании находится в одной из стран по поддельным документам. Впрочем, название страны издание не уточняет.

Издание утверждает, что в момент крушения лайнера в Тверской области Пригожина не было на борту.

Отметим, что 29 августа в Санкт-Петербурге прошли похороны основателя частной военной компании. Церемония прошла на Пороховском кладбище в закрытом формате. В течение дня сообщались различные данные о времени и месте похорон Пригожина.

Как ранее писал Сиб.фм, глава ЧВК «Вагнер» Пригожин погиб в авиакатастрофе в Тверской области. Следственный комитет подтвердил его смерть по результатам экспертизы.

Возбуждено уголовное дело по факту крушения по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

Также Сиб.фм сообщал, что ранее в СМИ выдвигались различные версии случившегося в Тверской области. Согласно данным Mash, на месте крушения самолёта с основателем ЧВК «Вагнер» были найдены оружие, боеприпасы и гранаты, что может свидетельствовать о теракте. В разговоре с изданием MK.ru директор музея войск ПВО Юрий Кнутов подтвердил возможность того, что крушение произошло из-за взрыва гранаты на борту. По его словам, взрыв ручной гранаты мог привести к падению самолета. Однако он уточнил, что перевозка гранат должна осуществляться отдельно от запалов и возможно, что в пылу дискуссии кто-то выронил гранату, вызвав ее взрыв.