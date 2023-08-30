Прокуратура провела проверку по факту ДТП с участием рейсового автобуса под Новосибирском

Прокуратура провела проверку по факту дорожной аварии под Новосибирском, участником которой стал рейсовый автобус.

Прокуратура Краснозерского района провела проверку по факту происшествия на дороге в Новосибирской области с участием рейсового автобуса. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Удалось выяснить, что АО «Краснозёрскавтотранс-1» допустило нарушения в области технического обслуживания автобусов. Кроме того, речь идет о нарушениях норм трудового законодательства и нарушениях в прохождении предрейсовых и послерейсовых осмотров водителями. Соответствующую проверку провели специалисты Ространснадзора, Росздравнадзора, Государственной инспекции труда в регионе.

Гендиректору указанного акционерного общества предстоит устранить нарушения. В отношении этого гражданина возбудили дела об административных правонарушениях по ч. 3 ст. 14.1.2, ч. 2 ст. 19.20, ч. 1 ст. 5.27.1, ч. 3 ст. 5.27.1 КОАП РФ. Отмечается, что в отношении контролера технического состояния автомоторных средств данного АО возбудили дело об административном правонарушении по ч. 3 ст. 12.31.1 Кодекса об административных правонарушениях РФ.

Как ранее писал Сиб.фм, прокуратура начала проверку по факту гибели 3 мужчин в ДТП под Новосибирском.