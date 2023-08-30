Режиссёр из Новосибирска Кабанов снял фильм про администратора БДСМ отеля

Администратор БДСМ отеля Бублая Надежда стала героем очередного фильма новосибирского режиссёра Дмитрия Кабанова (18+).

На YouTube-канале новосибирского режиссёра Дмитрия Кабанова вышел фильм с участием администратора БДСМ отеля Бублаи Надежды. Ленту опубликовали в среду, 30 августа, материал Сиб.фм предоставил сам автор.

«Хранить чужие тайны — работа не простая. Надежда — портье БДСМ-отеля, где молодежь и пенсионеры, семейные пары и компании побольше не стесняются своих желаний. Быть госпожой или рабом, взять в руки плётку или быть "распятым" на Андреевском кресте... И всё-таки БДСМ — это про любовь, считает Надежда», — сказано в описании к ролику.

В фильме Надежда отмечает, что у нее специфическая работа, называет оргию нормальным явлением. Она рассказывает, кто наведывается в БДСМ отель, чем могут воспользоваться там клиенты.

Как ранее писал Сиб.фм, режиссер из Новосибирска Кабанов снял фильм про 34-летнего девственника весом 40 кг.