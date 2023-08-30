В Новосибирске совладелец сети АЗС объяснил причины подорожания бензина

В Новосибирске может возникнуть дефицит топлива.

С каждым месяцем в Новосибирске дорожает бензин. Согласно данным из приложения «Яндекс.Заправки», бензин марки АИ-92 по городу в среднем стоит 51 рубль за литр, АИ-95 — почти 57 рублей, а бензин марки АИ-98 (АИ-100) — от 65,40 до 69 рублей за литр.

Член Совета директоров Российского Топливного Союза и совладелец компании АЗС «Прайм» Геннадий Панкеев рассказал корреспонденту Сиб.фм, что рост цен на топливо обусловлен изменениями показателей на бирже.

«Оптовая цена на бензин определяется биржей. Мы вынуждены поднимать цены на АЗС. Нефтяные компании работают на убыток, как я понимаю, в розницу. Они торгуют ниже, чем оптовая цена, но они имеют возможность зарабатывать в другом месте. Мы это делать не можем», — отметил Панкеев.

Предприниматель пояснил, что на цены влияет нехватка продукта, так как часть уходит за границу «серым» экспортом.

«Серый экспорт — это когда кто-то покупает нефтяной продукт якобы для себя, а потом продает за границу. Это известный факт, но с этим сейчас слабо борются», — объяснил Панкеев.

По словам Панкеева, дефицит топлива на рынке уже есть.

«В настоящий момент колеса работают, но в любой момент можем остановиться», — поделился председатель совета директоров АЗС «Прайм».

Кроме этого, Панкеев предположил, что розничная цена вряд ли опустится в ближайшее время.

«Для этого оптовая цена должна сильно снизиться. Но это вряд ли, цены розничные у нас обычно никогда не опускаются», — подытожил бизнесмен.

Тем временем в соцсетях новосибирцы высказывают свое негодование по поводу высоких цен на топливо, так как с каждым днем иметь и содержать автомобиль становится труднее.



Как ранее писал Сиб.фм, Новосибирская область заняла 31 место в рейтинге доступности бензина.