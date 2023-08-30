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общество

В Минпросвещения назвали способ получить 3 дополнительных балла к ЕГЭ

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм

Абитуриенты с серебряной медалью получат до 3 баллов к ЕГЭ.

Абитуриенты, получившие серебряную медаль, получат до трех дополнительных баллов к результатам экзаменов ЕГЭ, а за золотую до пяти баллов. Об этом сообщил в эфире «Соловьев Live» глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

Он также отметил, что Минпросвещения согласовало это решение с Министерством образования и науки Российской Федерации.

С 2014 года в России не вручаются серебряные медали, однако регионы могут устанавливать свои правила поощрения учащихся. Возврат серебряных медалей в школы запланирован на 2023/24 учебный год. Они будут выдаваться при условии наличия одной-двух четверок в аттестате.

Напомним, внесены изменения в экзамен по литературе.

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Дамир Трубников

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