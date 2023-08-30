В Новосибирске у виновника пьяного ДТП конфисковали автомобиль Skoda Octavia

Житель Новосибирска попал в аварию, сев пьяным за руль. Спустя полгода у него забрали машину.

Ленинский районный суд Новосибирска конфисковал автомобиль Skoda Octavia у 64-летнего местного жителя, устроившего пьяное ДТП. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

Стоимость автомобиля оценили в 300 тысяч рублей.

“Решением Ленинского районного суда г.Новосибирска у 64 -летнего жителя г.Новосибирска, который в марте 2023 года управлял автомобилем в состоянии опьянения и совершил дорожно-транспортное происшествие, конфискован принадлежащий ему автомобиль марки «Шкода Октавия» стоимостью 300 тыс. рублей”, — говорится в сообщении.

Напомним, в прошлом году 19-летнего водителя из Новосибирской области осудили на семь лет. Он вел автомобиль в пьяном виде и в дороге попал в ДТП, в результате которого один человек погиб, а второй получил тяжелые травмы.