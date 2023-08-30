В Новосибирске начался суд по делу о даче взятки экс-зампрокурора Турбину

Бизнесмен Михаил Колмогоров передал заместителю прокурора Новосибирской области Андрею Турбину взятку в размере 3 млн рублей.

В Новосибирске начался судебный процесс по делу о даче взятки бывшему заместителю прокурора Новосибирской области Андрею Турбину. На скамье подсудимых находится бизнесмен Михаил Колмогоров. Об этом сообщили пресс-службе суда.

Судебное заседание началось 29 августа 2023 года в Центральном районном суде Новосибирска. В ходе заседания было оглашено обвинительное заключение и определен порядок исследования доказательств.

По версии следствия, в 2017 году Михаил Колмогоров передал заместителю прокурора Новосибирской области Андрею Турбину взятку в размере 3 миллионов рублей и 1 тысячи долларов за покровительство. Целью взятки было переквалифицирование обвинений по уголовному делу в отношении Динислама Шугаибова с части 3 статьи 162 УК РФ "Разбой с незаконным проникновением в жилище" на часть 2 статью 330 УК РФ "Самоуправство с применением насилия".

Отмечается, что Михаил Колмогоров действовал через посредников — предпринимателей Белоуса и Ярового.



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