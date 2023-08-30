В Новосибирске объявлено штормовое предупреждение из-за обмеления реки Оби

Обмеление реки в Новосибирске может привести к опасным ситуациям на воде.

Западно-Сибирское Управление по Гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды опубликовало сообщение о возможности снижения уровня воды на акватории Оби в Новосибирске из-за уменьшения сбросов воды Новосибирской ГЭС.

Метеорологи прогнозируют, что уровень воды может опуститься ниже проектной отметки навигационного уровня, достигнув 80 сантиметров. Это может повлечь риск обмеления реки и создать опасность для судоводителей, которые могут сесть на мель.

Снижение выбросов воды в нижний бьеф Оби запланировано на конец августа-начало сентября, что может привести к образованию мелей на участках от плотины ГЭС. Поэтому судоводителям рекомендуется быть осторожными и соблюдать скоростной режим, особенно на участках, где недавно было безопасно двигаться на большой скорости, но теперь образовались скрытые или явные мели.

Кроме того, небезопасно выезжать на реку ночью и в туман, а также следовать через малознакомые места. Главное правило для судоводителей и пассажиров — соблюдение разумной скорости и надетые спасательные жилеты. ГУ МЧС России по Новосибирской области призывает всех соблюдать меры безопасности на водных объектах.

Напомним, на Камчатке начали судить директора турфирмы из Новосибирска после гибели 9 человек.