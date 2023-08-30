В Новосибирске очистили квартиру пенсионера от мусора, плесени и тараканов

Нескольких лет подряд пенсионер из Новосибирска собирает мусор в своей квартире.

В Новосибирске 68-летний мужчина собирает мусор со всей округи и складывает его в квартире на Богдана Хмельницкого. В помещение смогли войти судебные приставы отделения по Калининскому району. Исполнительный лист был предъявлен администрацией района для выселения брата и сестры из муниципального жилья, поскольку договор аренды не продлили их умершие родители несколько лет назад. Об этом сообщили в ГУФССП России по Новосибирской области.

Жители дома жаловались на запах, который доносился из квартиры. Судебный пристав приходила по адресу, но никто не открывал двери. В результате впустила в квартиру сестра 68-летнего должника.

«В комнатах было все завалено мешками, на стенах кишели тараканы, потолки почернели от влажности. Гражданин вел себя спокойно, но не был готов съезжать из обжитого места», — говорится в сообщении.

Судебный пристав-исполнитель пояснила ему и его сестре, что необходимо выехать из квартиры, поскольку договор аренды закончился. Администрация предоставила другую квартиру.

Как отметила сестра мужчины, её брат нуждается в психологической помощи. Тем временем в квартире на Богдана Хмельницкого будет проводиться уборка и дезинфекция.

Граждане освободили квартиру под контролем судебных приставов, заключили договор социального найма и переехали в другую.

Напомним, что в запертой квартире на улице Курчатова в Новосибирске нашли тело мужчины.