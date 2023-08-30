В Новосибирске родители юных пловцов пожаловались на поборы в прокуратуру

Родители бывших воспитанников СШОР по водным видам спорта пожаловались на поборы в прокуратуру Новосибирской области. После того, как они попытались разобраться, куда уходят деньги, собранные на соревнования, они должны отдавать за занятия по 10 000 рублей в месяц.

Скандал вокруг государственной школы водных видов спорта разгорелся ещё весной. Когда родители шестерых школьников встали на защиту любимого тренера Елизаветы Ческидовой, им предложили заниматься в плавательном бассейне «Маяк» платно. А началось всё с того, что они поинтересовались, куда уходят деньги, собранные на соревнования – по пять тысяч с человека.

«Все соревнования у нас — платные. Перед каждым выходит положение о проведении соревнований, оно разработано министерством спорта и Федерацией плавания Новосибирской области. В каждом положении было прописано, что к соревнованиям допускается спортсмен, оплативший стартовый взнос»,

- рассказала Сиб.фм мать 12-летней пловчихи Ирина.

В начале 2023 года родители учащихся группы, которая относится к ГАУ «СШОР водных видов спорта» начали задавать вопросы: куда уходят деньги, и попросили предоставить хоть какие-то отчётные квитанции. По их подсчётам, только на областные соревнования в декабре 2022-го было собрано порядка 1 миллиона 300 тысяч рублей.

«Мы стали задавать неудобные вопросы, в итоге нашего тренера Елизавету Ческидову уволили, а группу 1 марта расформировали. Нас отправили тренеру Федосову. После того, как мы не захотели менять тренера, нас отчислили», — продолжает рассказывать дедушка ещё одной 10-летней воспитанницы Евгений Чумаченко.

Шесть человек не захотели прекратить занятия тренера, которая является воспитанницей известного новосибирского пловца Александра Ильина.

«С 1 марта мы оплачиваем каждое посещение, покупаем абонемент: у нас 190 рублей за 45 минут. Тренировка у нас: два раза по 45 минут – то есть, это 380 рублей за один день. Мы ходим шесть раз в неделю. Четыре недели – вот и получается порядка 10 000 рублей в месяц», — посчитала Ирина.

Этим летом шесть самых стойких родителей воспитанников школы водных видов спорта вновь решили, что плавание им слишком дорого обходится. Они обратились с заявлениями в УФНС России по Новосибирской области и прокуратуру.

«Нам так и не может никто ответить: куда делись 1 миллион 300 тысяч рублей. Это же очень большие деньги! А расходную часть, если посмотреть: ну, допустим, аренда будет 100 000 рублей. А наградная атрибутика, медальки эти – вообще копейки. Все судьи почти – волонтёры тоже, получают очень мало, мальчиков, девочек — бывших спортсменов привлекают»,

- уверен Евгений Чумаченко.

Впрочем, пока чёткого ответа о том, куда ушли собранные с родителей на соревнования деньги, инициативная группа так и не получила. В прокуратуре Новосибирской области нарушений не выявили. Инициативная группа из шести человек намерена жаловаться и в вышестоящие инстанции.

Сиб.фм также направил запросы в министерство спорта и физической культуры, чтобы разобраться, почему юные пловцы теперь занимаются платно.