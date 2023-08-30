В Новосибирске таможенники пресекли незаконный вывоз 800 тысяч рублей

Таможенники Новосибирска в аэропорту «Толмачёво» пресекли незаконный вывоз 800 тысяч рублей.

Незаконный вывоз 800 тысяч рублей пресекли новосибирские таможенники в аэропорту «Толмачёво». Об этом сообщили в пресс-службе сибирского таможенного управления.

Таможенники проверили ручную кладь и багаж пассажиров, направляющихся в Узбекистан. Один из них для прохождения таможенного контроля перед вылетом в Фергану выбрал «зеленый коридор». Так он показал отсутствие товаров, подлежащих таможенному декларированию.

В результате таможенники обнаружили 1 млн 745,8 тысяч рублей наличными. Сумма незаконно перемещаемых денежных средств составила 798,6 тысяч рублей, так как обязательному письменному декларированию подлежит сумма, превышающая 10 тысяч долларов США в эквиваленте.

В отношении мужчины возбуждено дело об административном правонарушении по статье «Недекларирование физическими лицами наличных денежных средств» (16.4 КоАП РФ). Деньги изъяли, решение по ним примет суд.

Напомним, что в аэропорту «Толмачёво» обнаружили 30 мигрантов-нарушителей и одного нелегала.