В Новосибирске установят трамвайные остановки за 10,7 млн рублей

В нескольких районах Новосибирска появятся новые остановки трамваев.

Власти Новосибирска планируют установить девять трамвайных остановок. Соответствующий аукцион объявлен на сайте госзакупок. Заказчиком работ является МБУ Новосибирска «Городской центр организации дорожного движения».

Лот разместили во вторник, 29 августа. Окончание приема заявок назначено на 6 сентября, на следующий день объявят победителя торгов. В рамках контракта подрядчик должен будет установить павильоны с урнами и информационными табличками. За работы ему заплатят 10,7 млн рублей. Установка должна завершиться 30 октября 2023 года. Гарантия на остановки будет составлять пять лет.

Скриншот из техзадания

Планируется, что у остановок будут следующие размеры: длина – 430 см, высота – 265 см, глубина – 150 см. Павильоны разместят на следующих остановках: «Пос. Чемской», «Клуб им. Чехова», «Ул. Волочаевская», «Ул. Депутатская», «Магазин "1000 мелочей"», «Стадион "Спартак"», «Магазин "Детский мир"» и два объекта на остановке «Архитектурно-строительный университет».

Напомним, ранее стала известна степень износа трамвайного парка в Новосибирске.