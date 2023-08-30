В Новосибирской области перенесли похороны погибшего на СВО бойца

Похороны погибшего в зоне СВО Анатолия Романова перенесли в Новосибирской области.

В Новосибирской области погибшего участника специальной военной операции похоронят в другой день. Об этом сообщили в администрации Черепановского района.

Напомним, что в зону СВО 41-летний Анатолий Романов из Черепановского района ушёл добровольцем и погиб в июле 2023 года. Похороны должны были состояться 26 августа, но прощание с бойцом перенесли.

«Администрация района выражает искренние соболезнования семье Анатолия Владимировича. Это огромная боль утраты, и мы скорбим вместе с вами», — говорится в Telegram-канале администрации Черепановского района.

Прощание с Анатолием Романовым перенесли на 27 августа. Время и место не изменились.

Ранее иеродиакон Паисий (Коновалов) из Новосибирской области отправился в зону проведения специальной военной операции. Он переехал в Бердянск на юг Запорожской области.