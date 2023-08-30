В Новосибирской области умер участник Парада Победы 1945 года Вениамин Акимов

Ветеран ВОВ умер на 99-м году жизни.

Во вторник, 29 августа, в Чановском районе Новосибирской области простились с ветераном Великой отечественной войны Вениамином Акимовым. Об этом сообщила администрация района.

“Сегодня проводили в последний путь Вениамина Арсентьевича Акимова последнего ветерана, участника Великой Отечественной войны нашего района. Вениамин Арсентьевич скончался на 99-м году жизни”, — написали в паблике администрации.

Вениамин Арсентьевич родился в 1925 году. В 1943 году его призвали служить на фронт. Он был в армии до 1949 года. В составе седьмого Учебного Воздушно-десантного полка принимал участие в историческом Параде Победы, который прошел 24 июня 1945 года в Москве на Красной площади.

Напомним, в августе в Кыштовском районе умерла 104-летний ветеран Анна Акимутина.