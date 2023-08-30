В центре Бердска отключили горячую воду из-за дефекта на теплосетях

Коммунальщики устраняют дефект на теплосетях в Бердске.

В Бердске с 29 августа нет воды в девяти домах, детском саду и в универмаге в центре города. Об этом сообщила местная администрация в соцсетях.

Отключение связано с обнаружением дефекта на магистральном трубопроводе в районе ЦТП — 15Б. Ориентировочно горячей воды не будет до 17:00 30 августа.

Сейчас от горячего водоснабжения отключены следующие дома:

Напомним, ранее масштабная коммунальная авария произошла на Плющихинском жилмассиве в Новосибирске.