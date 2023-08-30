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общество

В центре Бердска отключили горячую воду из-за дефекта на теплосетях

Фото Анатолия Якимова / "МК в Новосибирске"

Коммунальщики устраняют дефект на теплосетях в Бердске.

В Бердске с 29 августа нет воды в девяти домах, детском саду и в универмаге в центре города. Об этом сообщила местная администрация в соцсетях.

Отключение связано с обнаружением дефекта на магистральном трубопроводе в районе ЦТП — 15Б. Ориентировочно горячей воды не будет до 17:00 30 августа.

Сейчас от горячего водоснабжения отключены следующие дома:

Фото В центре Бердска отключили горячую воду из-за дефекта на теплосетях 2

Напомним, ранее масштабная коммунальная авария произошла на Плющихинском жилмассиве в Новосибирске.

#Бердск #Новосибирская область #горячая вода
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Марина Домрачева
Журналист

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