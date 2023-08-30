Водитель «Фольксвагена» пострадал в ночном ДТП в центре Новосибирска

Ночью 30 августа в Новосибирске столкнулись две машины.

В среду ночью, 30 августа, в Центральном районе Новосибирска кроссовер врезался в микроавтобус. Об этом сообщили в ГИБДД по городу.

“30.08.2023 в 00 часов 20 минут, на территории Центрального района, водитель 1984 г.р., управляя автомобилем TOYOTA C-HR, двигался по ул. Орджоникидзе, со стороны ул. Мичурина, в сторону ул. С.Шамшиных и в пути следования, напротив дома 38 по ул. Каменская, совершил столкновение с автомобилем ФОЛЬЦВАГЕН Т4, под управлением водителя 1976 г.р.”, — говорится в сообщении ведомства.

В ГИБДД отметили, что после столкновения “Фольксваген” врезался в забор, а его водителя увезли в больницу.

Напомним, первым об аварии сообщили в соцсетях. Отмечалось, что водителя “Тойоты” зажало в машине после ДТП.