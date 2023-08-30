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проиcшествия

Водителя зажало после лобового столкновения двух машин в центре Новосибирска

Фото паблика "АСТ-54" в "ВКонтакте"

Лобовое столкновение микроавтобуса и кроссовера произошло ночью 30 августа в Новосибирске.

Ночью 30 августа в Центральном районе Новосибирска столкнулись кроссовер и микроавтобус, в результате одного из водителей зажало в автомобиле. Об этом сообщили в паблике “АСТ-54”.

Машины столкнулись на перекрёстке улиц Каменской и Орджоникидзе.

По словам очевидцев, водитель “Тойоты” ехал по Орджоникидзе и не уступил дорогу микроавтобусу на неработающем светофоре. В результате водителя “Тойоты” зажало в салоне.

Судя по фотографиям с места происшествия, оба автомобиля получили серьезные повреждения.

Напомним, сибиряк отправился в колонию за пьяную аварию с пострадавшим.

#Новосибирск #авария, дтп
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Марина Домрачева
Журналист

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