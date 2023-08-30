Водителя зажало после лобового столкновения двух машин в центре Новосибирска

Лобовое столкновение микроавтобуса и кроссовера произошло ночью 30 августа в Новосибирске.
Ночью 30 августа в Центральном районе Новосибирска столкнулись кроссовер и микроавтобус, в результате одного из водителей зажало в автомобиле. Об этом сообщили в паблике “АСТ-54”.
Машины столкнулись на перекрёстке улиц Каменской и Орджоникидзе.
По словам очевидцев, водитель “Тойоты” ехал по Орджоникидзе и не уступил дорогу микроавтобусу на неработающем светофоре. В результате водителя “Тойоты” зажало в салоне.
Судя по фотографиям с места происшествия, оба автомобиля получили серьезные повреждения.
Напомним, сибиряк отправился в колонию за пьяную аварию с пострадавшим.