Жительница Новосибирска попала в кредитную кабалу из-за биполярного расстройства

Художница из Новосибирска влезла в долги на 300 тысяч рублей из-за приступа мании.

В Новосибирске девушка биполярным расстройством задолжала микрофинансовым организациям 300 тысяч рублей. Свою историю она рассказала корреспонденту «Сиб.фм».

До 2021 года Полина (имя изменено по просьбе героини) лечилась от клинической депрессии. Однако оказалось, что всё это время она страдала от другой болезни — биполярного аффективного расстройства (БАР).

Однажды у девушки случился приступ мании, во время которого она взяла несколько микрозаймов на 80 тысяч рублей. Приступ закончился спустя неделю. Очнувшись, Полина не смогла вспомнить о том, что сделала ранее. Ей казалось, что деньги она получила за выполненные заказы по работе.

Коллекторы стали присылать угрозы девушке и её близким, а также накручивать проценты. В результате художница задолжала МФО 300 тысяч рублей.

«Следующие полгода превратились в ад, потому что кредиторы очень агрессивно себя вели. Без инвалидности из-за биполярного расстройства я не могла ничего доказать. В такой ситуации договориться с банками просто невозможно», — вспоминает девушка.

Судебный процесс с МФО длится уже два года. Сейчас идут финальные стадии — девушке удаётся снизить процент.

«Теперь у меня испорченная кредитная история и сильно потраченные нервы. Но уже не страшно упасть в манию, потому что есть контроль в виде переписок с врачом, друзьями и поддержки партнёра», — заключила Полина.

Полностью с историей Полины можно ознакомиться в материале «Сиб.фм».