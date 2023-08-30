Жительница Новосибирской области отдала подругам лотереи с крупным выигрышем

Сибирячка поделилась с подругами лотерейными билетами, которые принесли солидный куш.

В селе Черновка Кочковского района НСО случилась забавная история. Местная жительница Татьяна Борщ купила три лотерейных билета и два из них отдала подругам. В результате те выиграли крупные суммы денег, сообщила районная газета “Степные зори”.

По словам Татьяны, одной подруге повезло выиграть сто тысяч рублей, второй — десять тысяч рублей. Выигрыш сибирячки составил всего сто рублей.

Женщина часто что-то где выигрывает, но в первые отдала удачные билеты другим людям.

Напомним, пенсионер из Новосибирска выиграл 10 млн рублей. При этом все средства он планирует отдать бойцам СВО.