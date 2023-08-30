Жителя Новосибирской области будут судить за попытку застрелить полицейского

В Новосибирской области мужчина напился и чуть не застрелил полицейского.

В Новосибирский областной суд направлено уголовное дело в отношении 61-летнего жителя Мошковского района, который обвиняется в попытке застрелить полицейского и в ложном сообщении о минировании. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

По версии следствия, днем 28 марта 2023 года обвиняемый напился и в ходе конфликта с соседкой по подъезду показал ей самозарядное охотничье ружье 12-го калибра модели «ТОЗ 87-01». Женщина позвонила в полицию и убежала в свою квартиру, испугавшись. На место прибыли полицейские в форме и потребовали, чтобы мужчина вышел из квартиры.

“Обвиняемый, не желая подчиняться законным требованиям сотрудников полиции, открыл дверь и выстрелил из имевшегося у него ружья в стоявшего около входной двери сотрудника полиции. Однако сотрудник полиции в момент выстрела отпрыгнул в сторону и выстрел пришелся в противоположную стену коридора”, — говорится в сообщении ведомства.

После сибиряк сообщил, что заминировал квартиру, установив растяжку. Прибывшие на место саперы заявление мужчины не подтвердили. В результате чего его обвиняют сразу по двум статьям: посягательство на жизнь полицейского и ложное сообщение о минировании.

Напомним, под Новосибирском пенсионера задержали после занятий гимнастикой.





