Бастрыкин поручил доложить по возможному нарушению прав жителей Новосибирска

Бастрыкин поручил доложить о проверке касательно возможного нарушения прав жителей Новосибирска.

Председатель российского Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе доследственной проверки о вероятном нарушении прав граждан, проживающих в Новосибирской области. Об этом сообщила пресс-служба Следкома РФ.

Ранее СМИ распространили информацию о том, что в Первомайском районе мегаполиса власти не занимаются расселением жильцов дома барачного типа, который находится в аварийном состоянии. В здании есть проблемы с водоснабжением, осыпается штукатурка.

Следственные органы СК РФ по региону приступили к доследственной проверке. Руководителю СУ СК России по Новосибирской области Долгалеву Е.Г. предстоит доложить Бастрыкину о ходе проверочных мероприятий.

Как ранее писал Сиб.фм, Бастрыкин поручил доложить по гибели новорожденных в Новосибирской области.