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общество

Бастрыкин взял на контроль будущее разрушающегося дома-памятника в Новосибирске

Фото: СКР

Глава СКР Александр Бастрыкин заинтересовался рушащимся домом-памятником в Новосибирске.

Рушащийся дом-памятник №185 на улице Дуси Ковальчук заинтересовал главу СКР Александра Бастрыкина. Он поручил СУ СКР по Новосибирской области провести проверку по поводу отказа администрации Новосибирска проводить капремонт жилого дома.

Дом построили 85 лет назад — в 1938 году. Теперь его фасад разваливается на глазах у горожан. По мнению местных жителей, дом может обрушиться полностью и навредить другим людям.

Капитальный ремонт должны были провести ещё в 2020-2021 году, однако его отложили на неопределённый срок. Информации о будущем дома пока нет.

Напомним, что единственный выезд в город из микрорайона Затон в Новосибирске планируют отремонтировать до начала октября.

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Диана Джафарова
журналист

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