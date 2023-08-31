Блогерше из Новосибирска после осуждения мужчин начали поступать жестокие угрозы

Блогерша из Новосибирска KALLINA4KA высказалась об угрозах в свой адрес.

Блогерше Анне Калининой после резких высказываний в сторону мужчин из Новосибирска стали поступать жестокие угрозы. Об этом сообщает «МК в Новосибирске».

Ранее девушка записала скандальное видео с критикой новосибирских мужчин. Она отметила, что местные представители сильного пола ей неприятны. Блогерша рассказала, что однажды за ней шел молодой человек, который ел шаурму, а соус стекал ему на футболку. При этом она посоветовала барышням отправляться в Дагестан, ведь там мужчины всегда ухоженные и приятно пахнут.

Спустя некоторое время на Калинину обрушились с критикой. Пользователи Сети написали, что она дискриминирует мужчин из Новосибирска. Блогерша сообщила, что в комментариях ей начали угрожать. Причем она говорит, что в ролике речь шла про конкретного мужчину, а не о всех мужчинах из Новосибирска.

«К негативу я привыкла, к угрозам же – нет. Целую неделю я читала про себя ужасные мысли – говорили, что разобьют мне голову, изобьют, собьют на машине, приедут к моей матери. Я в шоке. Думала, что в любой ситуации есть адекватные мужчины, но здесь их не оказалось», — сказала блогерша.

По словам Калининой, ее знакомые мужчины ознакомились с видео и отнеслись к нему с юмором. Она назвала такую реакцию наиболее адекватной.

Как ранее писал Сиб.фм, блогерша раскритиковала мужчин Новосибирска за неумение есть шаурму и неопрятный вид.