Две машины и трамвай столкнулись на «кольце Ада» 31 августа в Новосибирске

В Новосибирске произошло очередное ДТП на площади Труда.

В четверг, 31 августа, на площади Труда в Новосибирске вновь наблюдаются огромные пробки, в том числе из-за аварии с участием трамвая. Видео ДТП опубликовано в паблике “АСТ-54”.

Трамвай пересекал проезжую часть на улице Широкой и врезался в белый седан, остановившийся на трамвайных путях. От удара иномарка сдала назад и въехала во внедорожник. Пассажирам трамвая пришлось выйти из вагона и идти пешком. В результате оказался полностью заблокирован проезд на правый берег, водителям пришлось перестраиваться на встречную полосу.

Также в паблике отметили, что ранее на площади Труда заметили автомобилиста, который молился перед въездом на полукольцо.

Сервис Яндекс.карты сейчас оценивается дорожную ситуацию в 7 баллов. Самые большие пробки наблюдаются на площади Труда и Энергетиков. В комментариях один из водителей написал, что ехал по улице Станиславского на участке от Котовского до Широкой 45 минут. Также в пробках стоят водителя на улице Ватутина, Титова, проезде Энергетиков, Немировича-Данченко, на Октябрьском мосту в сторону Речного вокзала. На правом берегу движение затруднено на Большевистской, Октябрьской и на разъезде Иня.

Напомним, на трассе под Новосибирском два подростка перевернулись на мотоцикле.