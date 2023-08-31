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проиcшествия

Под Новосибирском два 17-летних подростка разбились на мотоцикле ИЖ Юпитер-5

Фото из телеграмм-канала Андрея Кузнецова

Подростки из Новосибирской области катались на мотоцикле, не имея прав.

В ночь с 30 на 31 августа два подростка пострадали в ДТП на трассе Убинское-Кундран в Новосибирской области. Об этом сообщается в телеграмм-канале первого заместителя начальника управления ГИБДД по региону Андрея Кузнецового.

“В 01:30 в Убинском районе, на 10 километре Убинское-Кундран, несовершеннолетний водитель (17 лет), не имея права на управление, на незарегистрированном мотоцикле ИЖ Юпитер-5 без государственных регистрационных знаков, не застрахованным по ОСАГО, не справился с управлением и совершил опрокидывание на проезжей части дороги”, — говорится в сообщении.

В результате оба подростка получили ранения различной степени тяжести.

Напомним, 30 августа водитель иномарки в Новосибирске пострадал после того, как в его машину врезался кроссовер.



#Новосибирская область #ДТП #подросток #Убинский район
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Марина Домрачева
Журналист

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