Под Новосибирском два 17-летних подростка разбились на мотоцикле ИЖ Юпитер-5

Подростки из Новосибирской области катались на мотоцикле, не имея прав.

В ночь с 30 на 31 августа два подростка пострадали в ДТП на трассе Убинское-Кундран в Новосибирской области. Об этом сообщается в телеграмм-канале первого заместителя начальника управления ГИБДД по региону Андрея Кузнецового.

“В 01:30 в Убинском районе, на 10 километре Убинское-Кундран, несовершеннолетний водитель (17 лет), не имея права на управление, на незарегистрированном мотоцикле ИЖ Юпитер-5 без государственных регистрационных знаков, не застрахованным по ОСАГО, не справился с управлением и совершил опрокидывание на проезжей части дороги”, — говорится в сообщении.

В результате оба подростка получили ранения различной степени тяжести.

Напомним, 30 августа водитель иномарки в Новосибирске пострадал после того, как в его машину врезался кроссовер.





