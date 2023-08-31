Над Новосибирском взошла «голубая Луна» ночью 31 августа

В ночь с 30 на 31 августа новосибирцы могли любоваться интересным астрономическим явлением.

Жители Новосибирска в ночь с 30 на 31 августа любовались «голубой Луной». Так называют явление, когда полнолуние происходит два раза в месяц. Поскольку смена лунных фаз длится 29,5 суток, где-то раз в три года полнолуние случается дважды за месяц, в котором 31 день. При этом второе по счету называют «голубой Луной». Однако в четверг ночью в Новосибирске Луна была скорее красной, чем голубой.

Также в этом году «голубая Луна» совпала с перигеем — максимальным приближением спутника к Земле. В такое время диаметр Луны увеличивается на 13,5% и кажется крупнее.

Подписчик телеграмм-канала «Новосибирск с огоньком» поделился замедленной съемкой восхождения Луны над городом.

Напомним, астроном предупредил новосибирцев о магнитных бурях этой осенью.