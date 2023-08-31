Под Новосибирском чиновник получил условный срок за хищение 4 млн рублей

В Новосибирской области бизнесмен и чиновник попались на хищении муниципальных средств.

Искитимский районный суд Новосибирской области вынес приговор Емельяненко А.П. и Пащенко В.П., которые обвинялись в хищении 4,3 млн рублей, принадлежащих муниципалитету. Об этом сообщила пресс-служба суда.

По данным ведомства, Емельяненко занимал пост в администрации рабочего поселка Линево, а Пащенко был директором одного из ООО. Они заключили муниципальные контракты по строительству объекта за 4,39 млн рублей. Данные средства они похитили.

В итоге суд признал их виновным: каждому назначили наказание в виде четырех лет условно с испытательными сроком в четыре года. В пользу администрации Линево с осужденных взыскали 1,87 млн рублей.

Напомним, в Новосибирской области потребовали отставки двух глав районов из-за коррупционных нарушений.









